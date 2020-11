Wonder Woman 1984 - data premiery ustalona! Film trafi do kin i na HBO Max. Co z Polską?

Warner Bros.

Na tę informację czekali wszyscy fani historii superbohaterskich. Studio Warner Bros. oficjalnie potwierdziło, że film Wonder Woman 1984 ostatecznie będzie miał swoją premierę 25 grudnia obecnego roku. Produkcja w Boże Narodzenie trafi jednocześnie do wszystkich otwartych kin w USA, jak i na platformę HBO Max.

Na tym jednak nie koniec dobrych wiadomości: wiele wskazuje na to, że polscy widzowie będą mogli zobaczyć obraz Patty Jenkins jeszcze szybciej. W krajach bez dostępu do HBO Max Wonder Woman 1984 ma bowiem zadebiutować 16 grudnia. Trzeba jednak zaznaczyć, że dojdzie do tego w państwach, w których "kina pozostają otwarte".

Amerykańskie serwisy popkulturowe podkreślają, że w przeciwieństwie do Disneya i produkcji Mulan, subskrybenci HBO Max będą mogli oglądać film o Amazonce przez miesiąc bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wygląda na to, że Warner Bros. chce swoją decyzją znacząco wzmocnić platformę w walce o kolejnych klientów. Analitycy oceniają również, że włodarze studia, mając na uwadze wyniki produkcji Tenet w box office, pogodzili się z brakiem możliwości uzyskania przez Wonder Woman 1984 optymalnych wpływów finansowych w najbliższym czasie.

Tak całą sprawę w ramach wpisu na Twitterze podsumowała reżyserka:

CZAS NADSZEDŁ. W pewnym momencie musisz zdecydować, by podzielić się każdą miłością i radością, którą masz do zaoferowania - to ważniejsze niż wszystko inne. Kochamy nasz film, kochamy naszych fanów, dlatego mamy nadzieję, że ta produkcja da wszystkim wam odrobinę radości i wytchnienia w świątecznym okresie. Oglądajcie W KINACH, gdziekolwiek jest to bezpieczne (sprawdźcie, jak wspaniałą pracę wykonały te kina, by tak się stało!). Film będzie także dostępny w waszym bezpiecznym domu dzięki HBO Max. Życzę wam wesołych Świąt! Mamy nadzieję, że produkcja da wam taką frajdę, jaką nam dała praca przy niej.

Tak z kolei do ogłoszenia odnosi się Ann Sarnoff, dyrektorka WarnerMedia Studios:

Funkcjonujemy w czasach niemających żadnej analogii, dlatego musimy być innowacyjni w prowadzeniu naszego biznesu i jednoczesnym zadowalaniu naszych fanów. To wspaniały film, który jeszcze zyskuje na dużym ekranie, dlatego, współpracując z naszymi partnerami od dystrybucji, dajemy odbiorcom w USA możliwość obejrzenia produkcji tam, gdzie kina są otwarte. Zdajemy sobie sprawę, że wielu ludzi nie może pójść do kina z powodu pandemii, więc pojawia się także szansa na zobaczenie Wonder Woman 1984 w platformie HBO Max.

Jason Kilar, prezes WarnerMedia, wystosował specjalne oświadczenie. Wylicza w nim 4 główne czynniki, które wpłynęły na takie podejście firmy do premiery produkcji:

pandemia

wiara w doświadczenie kinowe i obecne położenie dystrybutorów

wsparcie dla twórców i członków obsady filmu

fani - "tutaj wszystkie decyzje powinny się zaczynać i kończyć"

Data premiery została potwierdzona w nowej wersji głównego zwiastuna filmu:

Wonder Woman 1984 - alternatywne okładki komiksów DC