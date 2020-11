Wonder Woman 1984 jednak online? Nowe informacje o nadchodzącej decyzji

fot. Warner Bros.

Trwają rozmowy dotyczące premiery kontynuacji finansowego hitu studia Warner Bros. Na dniach, najpóźniej w poniedziałek, powinniśmy poznać ostateczną decyzję. Póki co Wonder Woman 1984 zapowiedziana jest jako premiera kinowa, która ma odbyć się 25 grudnia 2020 roku. Biorąc jednak pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuacje na świecie (mowa, rzecz jasna, o efektach pandemii), podtrzymanie tej daty premiery staje się coraz bardziej wątpliwe.

Według artykułu Bloomberg film miałby trafić w grudniu do wybranych kin, a w styczniu pojawić się w sieci, zapewne na platformie HBO Max. Podobno opcja równoczesnej premiery w streamingu i w kinach również była brana pod uwagę, jednak wg serwisu Deadline ten pomysł został porzucony.

Mogłoby się wydawać, że sensownym rozwiązaniem jest poczekanie na rozwój sytuacji i tymczasowe przeniesienie premiery, na przykład na lato 2021 roku - tu Deadline sugeruje 4 czerwca. Podobne decyzje są w ostatnim czasie podejmowane w przypadku wielu tytułów.

Zdaniem portalu Wonder Woman 1984 jest powodem konfliktu między WarnerMedia a AT&T - przedstawiciele koncernu, którzy, bądź co bądź, nie zajmują się kinem, wywierają nacisk na kierownictwo WM i nie rozumieją modelu "czekania na lepsze czasy", bo ciągłe przesuwanie daty premiery wiąże się z kolejnymi kosztami; AT&T zainwestowało już ogromne pieniądze w rozwój swojej platformy i chciałoby wkrótce zobaczyć rezultaty. Zarobki samego filmu są w tym kontekście znacznie mniej istotne od tego, ilu mieszkańców USA zdecyduje się wybrać ich usługi.

Z kolei druga strona medalu jest taka, że zdaniem rozmówców serwisu Deadline PVOD nie jest dobrym rozwiązaniem w przypadku wysokobudżetowych filmów - są to hollywoodzkie wnioski powstałe po eksperymentach z internetową dystrybucją kilku blockbusterów. PVOD nie zbliżyło się, niestety, do zrekompensowania strat z prawdopodobnych zysków Box Office.

Ostateczną decyzję poznamy w ciągu kilku dni. Jak na razie data premiery Wonder Woman 1984 w kinach pozostaje bez zmian.