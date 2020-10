fot. Warner Bros.

Pamiętamy, jak głośno było o tym, że Gal Gadot za rolę w filmie Wonder Woman dostała zaledwie 300 tysięcy dolarów. Ta sytuacja uległa zmianie w Wonder Woman 1984.

Jak donosi Vanity Fair, który opublikował obszerny materiał o aktorce, Gal Gadot dostała 10 mln dolarów na rękę za pracę na planie kontynuacji.

Wypowiedź Patty Jenkins z materiału sugeruje jednak, że Gal nie dba o pieniądze.

- Gal jest kimś, kto głównie skupia się na tym, by dobrze zagrać postać. To jest coś wyjątkowego, by mieć taką Wonder Woman w tej roli. Nie szuka chwały czy sławy. Ona zawsze pyta: "Co możemy zrobić, co będzie dobre dla świata?".

Wonder Woman 1984 - premiera w grudniu 2020 roku.