Wonder Woman 1984 - HBO Max może być zadowolone. Wyniki badań oglądalności

Warner Bros.

Wonder Woman 1984 w pierwszych dniach po premierze w serwisie HBO Max była oglądana częściej, niż jakikolwiek film SVOD w 2020 przebadany pod tym kątem przez Screen Engine, choć animacja Pixara - Co w duszy gra - nie została daleko w tyle. Próba zwabienia nowych abonentów do HBO Max udała się WarnerMedia. Według ankiety przeprowadzonej przez wspomniany Screen Engine, 23% osób oglądających film Patty Jenkins zasubskrybowało platformę specjalnie po to, by obejrzeć go w świąteczny weekend. 14% osób z pewnością podtrzyma subskrypcję, a 9% twierdzi, że prawdopodobnie wkrótce z niej zrezygnuje.

Co w duszy gra również okazało się gratką dla Disney+ (i pociągającą świąteczną atrakcją dla widzów). Serwis zgromadził ponad 87 milionów klientów w pierwszym roku działalności. HBO Max, który zadebiutował w maju, zakończył swój trzeci kwartał działalności z liczbą subskrybentów wynoszącą 28,7 miliona.

Screen Engine podkreśla, że WW84 była oglądana w pierwszym tygodniu po premierze częściej, niż jakikolwiek inny film SVOD z 2020, wyprzedzając nawet Hamiltona (Disney+). 19% stałych klientów HBO Max stwierdziło, że prawdopodobnie anulowaliby swoje subskrypcje, gdyby nie film Jenkins - i teraz prawdopodobnie pozostaną z platformą na dłużej.

Wśród tych, którzy oglądali Co w duszy gra, 13% zapisało się do Disney+ specjalnie dla tego filmu (9% twierdzi, że będzie kontynuować subskrypcję, zaś 4%, że prawdopodobnie wkrótce ją anuluje). Kolejne 20% stwierdziło, że rozważało rezygnację z subskrypcji przed obejrzeniem animacji, ale teraz planuje zachować tę usługę.