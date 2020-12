Box Office Polska: TOP 10 polskich filmów z największą frekwencją w kinach w 2020 roku

materiały prasowe

O tym, jak ciężki był to rok dla branży kinowej (i nie tylko...), zostało napisane już wiele. Przez długi czas polskie kina były zamknięte, a kolejne premiery - również te rodzime - przesuwane czy kierowane prosto na platformy streamingowe. W innych okolicznościach poniższe wyniki prezentowałyby się zupełnie inaczej (zdecydowana większość tytułów na liście trafiła do kin... przed 13 marca 2020 roku, czyli przed pierwszym zamknięciem kin), pewne rzeczy pozostają jednak niezmienne: Polacy najchętniej chodzą do kina na polskie produkcje.

Prezentujemy Wam listę najchętniej oglądanych polskich filmów tego roku.

Box Office 2020: polskie filmy z największą frekwencją

10. Sala Samobójców. Hejter - 243 tys. widzów