Wonder Woman 1984 i Czarna Wdowa - premiery mogą zostać opóźnione. Powodem Tenet?

Warner Bros.

Sytuacja w kinach w czasie pandemii koronawirusa nie wygląda optymistycznie. Po kiepskich wynikach Tenet, Warner Bros. wierzy, że uda się coś więcej zarobić w dłuższym okresie czasu. Na razie nic na to nie wskazuje, bo drugi weekend pomimo zwiększonej dystrybucji zaliczył spadek frekwencji o 36%. Do tej pory film zebrał 152,3 mln dolarów, a według różnych źródeł, aby wyjść na zero, muszą osiągnąć od 500 do 800 mln dolarów. To dla wielu ekspertów wydaje się nierealne w czasie pandemii.

Takie podejście jednak determinuje nadchodzące zmiany w kalendarzu premier. Jak donosi nieoficjalnie prestiżowy portal Deadline, powołując się na źródła w amerykańskich kinach, Warner Bros. rozważa opóźnienie premiery Wonder Woman 1984 z 2 października na listopad lub koniec grudnia 2020 roku. Po to, by dać Tenetowi więcej czasu bez konkurencji na zarobienie pieniędzy.

Czytamy, że amerykańscy kiniarze od dawna oczekiwali opóźnienia Wonder Woman 1984, więc nowe doniesienia wcale ich nie zaskakują. Mają jedynie nadzieję, że pomimo wszystko film nadal będzie w kinach i nie przejdzie do VOD. Dziennikarze zwracają uwagę, że Warner Bros. świadomie nie dał dat premier w zwiastunach Wonder Woman 1984 i Diuny, bo takie decyzje są brane pod uwagę.

Jeśli to pójdzie takim scenariuszem, Diuna zostanie opóźniona na 2021 rok, ponieważ Warner Bros. nie będzie chciał, by dwa duże tytuły przez nich produkowane konkurowały ze sobą w box office.

fot. materiały prasowe

Dziennikarze dodają, że Marvel i Disney rozważa przesunięcie filmu Czarna wdowa z 6 listopada 2020 roku na nieokreśloną datę. Prawdopodobnie powtórzyłby się scenariusz z poprzedniego opóźnienia, czyli każdy film MCU zostanie przesunięty o jeden slot. To oznacza, że Czarna Wdowa mogłaby pojawić się w lutym, a Eternals dopiero jesienią 2021 roku. Na razie są to plotki. Podobno są też niezobowiązujące rozmowy, aby film Pixara Co w duszy gra został przesunięty do Disney+.

Do tego kiniarze na całym świecie, nie tylko w USA są świadomi, że wielu widzów wciąż jest niechętnych do powrotu do kin w czasie pandemii, bo nie czują się bezpiecznie. A to siłą rzeczy wpływa na wyniki, tak samo jak kwestia sprzedaży 50% biletów na salę.

Jeśli te rozmowy są obecnie prowadzone, tak jak Deadline donosi, a zwiastuny Warner Bros. nie mają dat, decyzje powinniśmy poznać w przeciągu dni, nie tygodni. W końcu 2 października już niedaleko. Zakładamy, że dotyczy to skali globalnej, nie tylko rynku amerykańskiego.