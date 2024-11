Path of Exile 2 - wczesny dostęp coraz bliżej. Zwiastun prezentuje pełną akcji rozgrywkę

fot. Grinding Gear Games

Reklama

Wczesny dostęp Path of Exile 2 miał wystartować 15 listopada, ale twórcy ze studia Grinding Gear Games zdecydowali się nieco go opóźnić. Na szczęście cierpliwość graczy tym razem nie zostałą wystawiona na zbyt wielką próbę, bo nową datą debiutu gry w early accessie okazał się 5 grudnia tego roku.

Niedawno, a konkretnie 22 listopada, poznaliśmy zaś nowe informacje na temat wczesnego dostępu. Gracze będą mogli wybrać jedną z sześciu klas postaci - Mnicha, Wojownika, Łucznika, Najemnika, Wiedźmę lub Czarodziejkę. Na dodatek każda z nich ma oferować nie tylko rozbudowane drzewka umiejętności, ale też po kilka specjalizacji klasowych.

Path of Exile 2 - zwiastun z rozgrywką

Dostęp do early accessu będzie można uzyskać kupując jeden z kilku Pakietów Wsparcia. Są one dostępne na PC (Steam, Epic Games) oraz konsolach PlayStation i Xbox, a ich cena rozpoczyna się od 30$. Oferują one nie tylko możliwość gry, ale również dodatkowe przedmioty kosmetyczne, a nawet... fizyczne dodatki. Klucz do Path of Exile 2 mają otrzymać także najwięksi weterani, którzy uzyskali dożywotni tytuł wspierającego w pierwszej części.