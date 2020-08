Wonder Woman 1984 - nowy opis filmu zapowiada walkę bohaterki o ocalenie świata

Warner Bros.

Wonder Woman 1984 to jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji tego roku, jedno z niewielu wielkich widowisk, które w nim zadebiutują. Kampania marketingowa projektu trwa. W sieci pojawił się nowy, krótki opis fabuły produkcji. Dostajemy z niego potwierdzenie, że Maxwell Lord i Cheetah, dwoje głównych antagonistów widowiska będzie ze sobą współpracować. Opis możecie przeczytać poniżej.

Diana, archeolog pracująca w Smithsonian Museum, to tak naprawdę posiadająca supermoce Wonder Woman, nazywana najsilniejszą bohaterką świata. W 1984 roku Wonder Woman znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie z powodu spisku Maxa, biznesmena, który chce spełnić pragnienia ludzi oraz tajemniczego wroga, Cheetah. Czy Wonder Woman może powstrzymać zagładę świata w pojedynkę?

Wonder Woman 1984

W obsadzie produkcji znajdują się Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal i Gabriella Wilde.

Wonder Woman 1984 - premiera filmu w Polsce 2 października.