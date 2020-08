Wonder Woman 1984 - Patty Jenkins zakończy przygodę z bohaterką na trzecim filmie?

fot. Warner Bros.

Wonder Woman 1984 będzie drugą odsłoną samodzielnych przygód tytułowej bohaterki. Jest to też produkcja, która niestety z powodu koronawirusa musiała zmienić datę premiery na późniejszy termin. Reżyserka Patty Jenkins udzieliła wywiadu magazynowi Geek, gdzie zdradziła, że jeśli będzie miała okazję zrealizowania trzeciej odsłony Wonder Woman, prawdopodobnie będzie to jej ostatni raz kierując przygodami Amazonki.

Przeciwniczką tytułowej bohaterki granej przez Gal Gadot będzie Barbara Minerva znana jako Cheetah, w którą wciela się Kristen Wiig. Oto, co o swoich planach powiedziała reżyserka w wywiadzie:

Wonder Woman 1984 dało mi szansę do zrobienia wielu rzeczy, których nie mogłam uwzględnić w pierwszym filmie. Byłam bardzo szczęśliwa, mogąc opowiedzieć historię powstania Wonder Woman. To było jak jej narodziny, choć nie widzieliśmy wszystkiego, do czego jest zdolna. Chciałabym móc pokazać ją u szczytu możliwości. Ale jest też bardzo ważne, że toczy wewnętrzną walkę: jest boginią i stara się pomóc ludzkości. Nie tylko walczy ze złem, stara się także pokazać tym ludziom, jak stać się lepszymi osobami. Kolejna część [Wonder Woman 3] to prawdopodobnie będzie mój ostatni film z serii. Dlatego chciałabym zamieścić w nim wszystko, czego jeszcze nie zdołałam pokazać. Musimy dokładnie to przemyśleć.

Film zadebiutuje w kinach 2 października 2020 roku.