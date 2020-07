Wonder Woman 1984 - świetna nowa figurka superbohaterki

Źródło: WarnerBros.

Wonder Woman 1984 opowie, jak Diana przeniesie się w czasie do lat 80. XX wieku, gdzie stawi czoła nowym przeciwnikom: Maxowi Lordowi i The Cheetah. Ponownie w głównej roli zobaczymy Gal Gadot.

Firma Kotobukiya zaprezentowała imponującą kolekcjonerską figurkę Wonder Woman. Superbohaterka stoi w dynamicznej pozie, trzymając w rękach lasso prawdy. Podstawa przypomina podłogę z linoleum, które najprawdopodobniej nawiązuje do sceny walki w centrum handlowym, które możemy oglądać w trailerze filmu.

Figurka Wonder Woman

Wonder Woman - figurka

Figurka jest zrobiona w skali 1/6 i ma 250 mm wysokości. Do sprzedaży ma trafić w styczniu 2021 roku. Można ją już zmawiać w preorderze.

Wonder Woman 1984 - premiera filmu zaplanowana jest na 2 października 2020 roku.