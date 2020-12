Wonder Woman 1984 - o której godzinie premiera w HBO Max? Były sprzeczki między reżyserką a studiem

Warner Bros.

Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że Wonder Woman 1984 zadebiutuje w platformie HBO Max 25 grudnia. Teraz poznaliśmy jednak dokładną godzinę premiery: będzie to godz. 18:00 polskiego czasu, nieco więc później, niż wszyscy zakładaliśmy. Przypomnijmy, że w tym kontekście mówimy wyłącznie o amerykańskiej premierze; w naszym kraju film z Gal Gadot wejdzie na ekrany kin 22 stycznia.

Reżyserka Patty Jenkins w wywiadzie dla New York Timesa wyjawiła z kolei, że pomiędzy nią a studiem Warner Bros. pojawiały się sprzeczki w kwestii przesuwania premiery:

Nigdy nie chciałam, aby ten film ukazywał się zimą. Walczyłam ze studiem, ponieważ początkowo mieliśmy debiutować latem 2020 roku, a przecież rok wcześniej nie pojawiła się żadna duża produkcja (superbohaterska DC - przyp. aut.). Byłam wówczas w trakcie prac nad innym serialem i nagle oni zupełnie niespodziewanie ogłosili przesunięcie premiery o 7 miesięcy, co dało mi znacznie mniej czasu na ukończenie Wonder Woman 1984, niż miałam w przypadku pierwszej części filmu.

Twórczyni kontynuowała:

Mówiłam do nich: Słuchajcie, dlaczego nie mielibyście zagwarantować, że zrobię dobry film, chociaż nie mam na niego zbyt dużo czasu? Sprzeczaliśmy się o to cały rok - zawiesiłam prace nad serialem, pisząc historię do tylko 2 odcinków, i jednocześnie uwijałam się z 80 stronami scenariusza i próbami reżyserowania produkcji. Koniec końców mieliśmy szczęście, że premiera uległa przesunięciu. To byłaby dużo gorsza historia, gdyby ukazała się wtedy (latem tego roku - przyp. aut.).

Jenkins nie jest też pewna, czy wróci za kamerę w przypadku powstania Wonder Woman 3:

Zobaczymy, co się stanie. Naprawdę nie wiem. Wiemy, że z przyjemnością stworzyłabym 3. film, gdyby warunki były normalne - gdyby model kinowych premier był możliwy. Nie wiem, czy tak samo będę myśleć, jeśli ta opcja będzie wykluczona.