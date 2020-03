Wonder Woman 1984 - premiera przesunięta z powodu koronawirusa

Wonder Woman 1984 będzie sequelem filmu Wonder Woman i przedstawi kolejne losy tytułowej bohaterki. Tym razem akcja produkcji rozgrywała się będzie w latach 80., a klimat widowiska będzie czerpał ze znanych motywów z tego okresu. Fani mieli mieć okazję do doświadczenia tego na własnej skórze już w czerwcu, ale ogłoszono właśnie przesunięcie daty premiery z powodu koronawirusa. Tym samym mamy zaprzeczenie tego, jakoby produkcja miała trafić na streaming.

Film został bowiem przesunięty na 14 sierpnia. W tym wypadku otrzymaliśmy od razu konkretną informację o nowej dacie, a nie tak jak w przypadku chociażby Czarna wdowa, gdzie Disney przesunął premierę z maja na nieokreślony jeszcze termin. Być może też decyzja o konkretnej dacie była spowodowana wyprzedzeniem konkurencji. Czy może dojść do sytuacji, gdzie oba filmy o superbohaterkach trafią na ekrany w tym samym miesiącu? Kiedy pojawią się oficjalne informacje o nowych terminach premier, będziemy Was od razu informować.