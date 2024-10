To "szaleństwo" i "wielka szkoda" - tak aktorka reaguje na rezygnację DC z Wonder Woman 3

fot. Warner Bros.

Connie Nielsen odgrywała postać Hippolyty w Wonder Woman. Aktorka postanowiła publicznie odnieść się do decyzji Warner Bros. oraz DC Studios o niekontynuowaniu serii z Gal Gadot w roli głównej. W wywiadzie dla Den of Geek stwierdziła otwarcie, że to niezrozumiałe "szaleństwo", biorąc pod uwagę wyniki poprzednich części w box office.

- Nie rozumiem tego. Wonder Woman zarobiła 800 milionów dolarów zaledwie w kinach, i posiada ogromną, pełną pasji rzeszę fanów. To są spektakularne filmy, więc nie ma powodu, żeby w nie przestać inwestować.

Na ten moment James Gunn i Peter Safran nie planują tworzyć filmu o Wonder Woman, choć powstaje serial o Amazonkach zamieszkujących wyspę Themyscirę. Powszechnie uważa się, że za jakiś czas będzie poszukiwana nowa aktorka do odegrania roli Diany Prince.

Wonder Woman - fabuła, gdzie oglądać?

Diana, amazońska księżniczka, opuszcza swoją wyspę, by zamieszkać w cywilizowanym mieście i staje się superbohaterką.

Film dostępny w ofercie abonamentowej Netfliksa oraz Max. Można go również wypożyczyć na Amazon Prime Video, Playerze i Canal+.

