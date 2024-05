Chris Pine zszokowany skasowaniem Wonder Woman 3. Aktor wątpi, że ponownie wcieliłby się w Steve’a Trevora

fot. Warner Bros. Discovery

Reklama

Patty Jenkins miała wrócić do Wonder Woman, aby wyreżyserować trzeci film z serii. Gal Gadot miała być jedną z osób z obsady poprzedniego uniwersum DC, która zachowałaby swoją rolę. Jednak plany Jamesa Gunna i Petera Safrana się zmieniły i zdecydowali się skasować Wonder Woman 3 i porzucić dalsze przygody Diany Prince. Bohaterka prawdopodobnie powróci, ale w zupełnie nowej serii z nową odtwórczynią w tej roli. Chris Pine w najnowszym wywiadzie dla Business Insider przyznał, że nie rozumie tego ruchu Warner Bros.

Wonder Woman 3 - Chris Pine zaskoczony anulowaniem filmu

Aktor twierdzi, że wytwórnia nie powinna kasować kolejnej części serii, której dwie poprzednie części zarobiły prawie 1 miliard dolarów:

Jestem zdumiony, że odmówili kontynuowania franczyzy wartej miliardy dolarów i postanowili rozwijać uniwersum bez tej marki. Nie wiem, jakie były powody, ale Wonder Woman to niesamowita postać, a Patty Jenkins to niezwykle troskliwa reżyserka.

W rozmowie Chris Pine zaznaczył także, że wątpi, aby Steve Trevor miał wrócić w Wonder Woman 3 z powodu uśmiercenia jego postaci w poprzedniej części:

Próba sprowadzenia mnie z powrotem byłaby absurdalna. Zresztą nie byłem zainteresowana graniem po prostu chłopaka dla głównej bohaterki i brzmiało to dla mnie jak drugie skrzypce w Wonder Woman 1984. Potem Patty wszystko mi wytłumaczyła: „Zapomnij o filmie superbohaterskim, to romans, to jest jak Casablanca, to jest film, który chcę nakręcić”. To było bardzo ciekawe, bo kiedy widzieliście film o superbohaterach, który ostatecznie był historią miłosną? To nie miało nic wspólnego z wielkimi wybuchami i akcją.

Najseksowniejsze żeńskie postacie MCU i DCEU