Wonder Woman 3 jednak powstaje? Zaskakujące słowa Gal Gadot

fot. Clay Enos - © 2015 Warner Bros. Entertainment Inc. and Ratpac-Dune Entertainment LLC

Do tej pory słyszeliśmy, że Wonder Woman 3 została skasowana, a współpraca z reżyserką Patty Jenkins defektywnie została zakończona. Wygląda na to, że od tego czasu sytuacja diametralnie się zmieniła i jest to dobra wiadomość dla fanów Wonder Woman w wykonaniu Gal Gadot. Koniec z niedomówieniami w tej sprawie.

Wonder Woman 3 powstanie

Gal Gadot w rozmowie przeprowadzonej przed strajkiem aktorów przez comicbook.com podczas promocji filmu Misja Stone jej Wonder Woman 3 powstanie. Wie to od samego Jamesa Gunna i Petera Safrana, czyli współszefów DCU.

- Kocham grać Wonder Woman. Jest to rola bliska mojemu sercu. Słyszałam od Jamesa i Petera, że razem będziemy tworzyć Wonder Woman 3.

Na ten moment nie wiadomo, jaka jest wizja na Wonder Woman w DCU. Zgodnie z zapowiedziami Jamesa Gunna niektóre postacie z poprzedniego uniwersum powrócą i będą grane przez tych samych aktorów. Wygląda na to, że Wonder Woman jest jedną z nich.

Przypomnijmy, że Wonder Woman miała ostatnio cameo w filmach Shazam! Gniew bogów oraz Flash. Nie wiadomo, kiedy teraz ponownie zobaczymy superbohaterkę na ekranie.