DCU - o czym będzie serial Paradise Lost? Zobaczymy pochodzenie Wonder Woman

DCU powoli nabiera kształtów i kolorów. Wśród wielu projektów, które powstaną w ramach 1. rozdziału Gods and Monsters, jest serial Paradise Lost. Choć niewiele wiemy na jego temat, to nowy komiks DC rzucił trochę światła na ten tajemniczy projekt.

Na Amazonie pojawił się komiks Wonder Woman Historia: The Amazons. Przed opisem fabuły, jest dołączona notatka, że to historia obowiązkowa dla fanów, którzy nie mogą doczekać się nadchodzącego serialu Paradise Lost od DC.

DCU - nowe informacje na temat Paradise Lost

Wonder Woman Historia: The Amazons ma opowiedzieć całą historię Amazonek. Jak można przeczytać w opisie, wszystko zaczęło się od momentu, w którym królowa Hera i inne boginie postanowiły za plecami swoich męskich towarzyszy stworzyć całkiem nowe społeczeństwo, zdolne do cudownych i przerażających rzeczy. Gdy tajemnica wyszła na jaw, rozpoczęła się wojna, dzięki której narodziła się największa strażniczka Ziemi.

Jak zapowiedział wcześniej James Gunn, Paradise Lost ma iść tym samym tropem, co komiks, a więc skupić się na historii Amazonek i miejscu narodzin Wonder Woman. Dodał, że serial będzie utrzymany w podobnym klimacie, co Gra o Tron. Za to Peter Safran opisał to tak:

Paradise Lost opowiada tak naprawdę o intrydze, stojącej za społeczeństwem, w którym żyją same kobiety. Jak zostało stworzone? Jakie piękne tajemnice i brudne zagrywki czają się w tle? I jakie intrygi rozgrywają się wśród członków tej społeczności?

DCU - co z Gal Gadot?

Gal Gadot od wielu lat wciela się w Wonder Woman. Wielu fanów pokochało jej wersję księżniczki Diany. Choć aktorka w tym roku wcieliła się w rolę Amazonki w takich filmach jak Shazam! Gniew bogów i Flash, a wielu przewiduje, że może pojawić się także w Aquamanie i Zaginionym Królestwie w grudniu, to jej losy w DCU stoją pod dużym znakiem zapytania. Jej trzeci solowy film został anulowany, a James Gunn szuka nowych twarzy do ról znanych superbohaterów.

