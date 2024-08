The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom z nowym zwiastunem. Urokliwe lokacje i księżniczka w roli głównej

fot. Nintendo

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom zapowiada się na jedną z najbardziej unikalnych odsłon tej popularnej serii. Warto bowiem przypomnieć, że tym razem w roli głównej zobaczymy nie Linka, a księżniczkę Zeldę. Na dodatek rozgrywka będzie mocno różnić się od tej z poprzedniczek i tym razem podczas walki wykorzystamy magiczne zdolności pozwalające na przywoływanie i łączenie ze sobą różnych przedmiotów.

W sieci pojawił się nowy, dość obszerny zwiastun gry. W trwającym niemal 6 minut materiale przestawiono między innymi niektóre z lokacji i umiejętności, a także pokazano możliwość szybkiej podróży czy jazdy na koniu. Zdradzono również, że główna bohaterka będzie mogła zmieniać wyposażenie, co będzie miało wpływ nie tylko na jej wygląd, ale również zdolności.

Na premierę The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom nie będziemy musieli długo czekać. Gra ma zadebiutować już 26 września 2024 roku i dostępna będzie na konsoli Nintendo Switch.