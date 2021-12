Wonder Woman - olbrzymia zmiana mitologii Amazonek. Boginie Olimpu i inna geneza Hippolity

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC od dłuższego czasu zapowiadało, że seria Wonder Woman: Historia, za którą odpowiadają m.in. Kelly Sue DeConnick i Phil Jimenez, na zawsze przeobrazi rzeczywistość najważniejszej komiksowej bohaterki, jednak mało kto spodziewał się, jak gigantyczna będzie to zmiana. Już w pierwszym zeszycie cyklu twórcy przedstawili bowiem zupełnie inną genezę Amazonek, łącząc ją z boginiami Olimpu, jak również rzucili nowe światło na przeszłość królowej Hippolity, matki Diany.

I tak przed wiekami 6 bogiń olimpijskich - Hestia, Atena, Artemida, Hekate, Afrodyta i Demeter - postanowiło zbuntować się przeciwko coraz bardziej frustrującym zachowaniom mężczyzn, zarówno śmiertelników, jak i tych pochodzących z panteonu. Każda z bogiń doprowadziła do powstania osobnego plemienia kobiet, obdarzając je później nadnaturalnymi zdolnościami; na ich czele stanęły Penthesilea (pierwsza Amazonka), Io, Menalippe, Helena, Pytia i Antiope. Członkinie poszczególnych plemion wykorzystywały stroje i artefakty kojarzące się z ich boskimi opiekunkami; dla przykładu - podopieczne Afrodyty do swoich kostiumów przyczepiały muszle, nawiązując do mitu o wychodzącej z morskiej piany bogini miłości.

Istotne jest to, że każde z plemion funkcjonowało początkowo niezależnie od siebie, a Amazonki nie miały wspólnej królowej. Jakby tego było mało, Hippolita, która według innych komiksów ostatecznie wstąpiła na amazoński tron, jest w tej historii zwykłą śmiertelniczką, w żaden sposób niepowiązaną z Amazonkami. Ich przedstawicielki spotyka dopiero w jednej z finałowych sekwencji komiksu.

Co ciekawe, Nubia, siostra Diany i jej następczyni w roli Wonder Woman, w serii Historia narodziła się wcześniej od niej - jako 30. z kolei Amazonka w plemieniu, którego patronką jest Demeter.

