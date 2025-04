Ta scena z 2. sezonu The Last of Us wkurzyła graczy. Dlaczego wszystko zdradzono?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. HBO

The Last of Us wkroczyło w 2. sezon. Na powrót Joela i Ellie czekało jeszcze więcej osób niż przy premierze 1. sezonu, co udowadniają statystyki podane przez Deadline.

Premierowy odcinek 2. sezonu zaliczył o 10% lepszą oglądalność na terenie USA od pierwszej serii. Do tej pory zebrał 5.3 mln wyświetleń z różnych platform. Dla porównania 1. sezon otrzymał ich 4.7 mln. Do rekordu nadal daleko, ponieważ łącznie 1. odcinek serialu zdobył rekordowe 32 mln wyświetleń, co jest największym wynikiem dla debiutanta HBO.

The Last of Us: sezon 2, odcinek 1 - recenzja spoilerowa

Hit HBO adaptujący serię gier od studia Naughty Dog powrócił i ponownie zaoferował kilka zmian oraz rozwinięć względem oryginału. Tym razem nie każda spodobała się fanom. Jedna z decyzji została szczególnie skrytykowana w mediach społecznościowych i grupkach fanowskich. Mowa o jednej z pierwszych scen z odcinka, gdzie dopiero co poznana Abby przedstawia swoje plany na zamordowanie Joela. W grze jest to tajemnica, która jest utrzymywana przez dłuższy czas, a gracz sterując nią sam do końca nie wie, co dziewczyna zamierza. Fani są niezadowoleni z wyłożenia kawy na ławę w serialu, bo pozbawia to wątek Abby napięcia. A co na to aktorka i fanka gier?

Zajęłoby nam wiele czasu i sezonów, żeby dotrzeć do rdzenia historii Abby i zrozumieć skąd się wziął jej gniew. Uważam, że publiczność powinna znać jej perspektywę od samego początku. Kiedy ją poznajemy jest w bardzo załamanym stanie. To humanizuje ją bardziej od gry, a myślę, że jest to ważne. - wyjaśniła Kaitlyn Dever.

To nie jedyna zmiana względem gry. W niej rozmowę na temat przeszłości i wyrzutów sumienia dręczących Joela toczyła się pomiędzy dwoma braćmi. W serialu rolę tę przejęła psycholog Gail, którą gra Catherine O’Hara. Wynikało to z chęci skonfrontowania Joela w dosadniejszy sposób. Gra korzystała z tego momentu jako swoistego przypomnienia tego, co się stało lub nakreślenia kontekstu dla osób, które nie grały w pierwszą część. Serial podchodzi do tego dramatyczniej i bardziej emocjonalnie. Podkreślono też istotność roli terapeutki w świecie, gdzie każdy zmaga się z jakimiś traumami. Jest to funkcja nie do przecenienia.

Twórcy zapowiedzieli też, że wszystko ma swoje konsekwencje. Społeczność Jackson jest już przyzwyczajona do życia w takich warunkach. Z zabijania zainfekowanych robi się różnego rodzaju wyzwania i gry. To się może wkrótce zemścić na bohaterach. Wiele z Jackson zostało też wybudowane praktyczne. Craig Mazin, twórca serialu, chciał zbudować całe miasteczko, ale na to już HBO nie pozwoliło.

