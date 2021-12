Marvel - skąd Avengers i inni herosi czerpią supermoce? Teoria boskiej siły zmienia multiwersum

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel w wydanym na amerykańskim rynku w zeszłym tygodniu zeszycie Avengers #50 nawiązał do teorii boskiej mocy tudzież siły (ang. Godpower), która wydaje się ostatecznie wyjaśniać, skąd herosi Domu Pomysłów czerpią swoje nadludzkie zdolności - obszerny tekst na ten temat opublikował serwis Screen Rant. Zgodnie ze wspomnianymi założeniami każda supermoc w multiwersum jest powiązana z jednym lub kilkoma źródłami, przechodząc później na kolejnych bohaterów na zasadzie swoistego dziedziczenia.

O rzeczonej teorii po raz pierwszy wspomniano w zeszłorocznym crossoverze X-Men/Fantastic Four. Reed Richards, rozważając pochodzenie niewyobrażalnych umiejętności swojego syna, Franklina, wdał się w dyskusję z doktor Rachną Koul, która w pracy naukowej zajmuje się wszelkimi aspektami związanymi z superbohaterami. To właśnie ona zasugerowała, że każda obdarzona nadludzkimi mocami istota we wszechświecie jest powiązana z jednym bądź kilkoma źródłami tej samej siły, które sama określiła jako "boskie" - trzeba też dodać, że powstała z nich energia wędruje pomiędzy alternatywnymi światami.

Od tego czasu scenarzyści Marvela kilkukrotnie (choć niebezpośrednio) nawiązywali do tej koncepcji. Przykładem może być seria Nieśmiertelny Hulk, w której scenarzysta, Al Ewing, powiązał potęgę Zielonego Goliata z kosmicznym bytem znanym jako One Below All. W tym kontekście wspomina się najczęściej o "dziedzictwie mocy", koncepcji charakterystycznej choćby dla historii z udziałem prehistorycznych Avengers - przypomnijmy, że widzimy w nich działania takich postaci jak pierwszy Czarna Pantera czy Ghost Rider, których siła przechodziła później na zupełnie nowe postacie.

W Avengers #50 do tej samej teorii odwołał się T'Challa, który podkreślał "znaczenie dziedzictwa najstarszych ziemskich mocy". Warto zauważyć, że przypuszczenie to tłumaczy, w jaki sposób herosi nabywają swoje zdolności - nie ujawnia jednak, dlaczego tak się w ogóle dzieje. Spekuluje się, że na naszej planecie może roić się od superbohaterów głównie przez to, iż Ziemia od zarania dziejów uchodzi za punkt oporu przeciwko "fali podboju i zniszczenia".

Zobaczcie nową planszę z Avengers #50 (lub #750 według innej numeracji) i szkic do serii Avengers Forever - z pierwszej z nich wynika, że Mściciele mają swoich terapeutów, natomiast druga pokazuje nam warianty herosów z całego multiwersum; szczególną ciekawość komentatorów w sieci budzi połączenie Hulka i Kapitana Ameryki, nazywane już teraz "Kapitanem Hulk-meryką".

Avengers #750 - plansze

