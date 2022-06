Wonder Woman dostanie zupełnie nowy, złoty kostium. Amazonka w przerażającym świecie

Leila Del Luca/DC

DC zamieściło w sieci oficjalną zapowiedź one-shotu Worlds Without a Justice League: Wonder Woman, za który będą odpowiadać scenarzystka Tini Howard i rysowniczka Leila Del Luca. Wiemy już, że Amazonka w tej historii przywdzieje zupełnie nowy, złoty kostium, który na poziomie wizualnym może budzić skojarzenia ze strojem bohaterki znanym z legendarnego komiksu Kingdom Come - w tej materii wprowadzono jednak kilka istotnych poprawek.

Akcja nadchodzącej opowieści będzie rozgrywać się w świecie naznaczonym przez wydarzenia z Śmierci Ligi Sprawiedliwości; tak prezentuje się opis fabuły:

Kiedy Pariah i podporządkowane mu siły Wielkiej Ciemności doszczętnie zniszczyli najpotężniejszych superbohaterów wszech czasów, nadzieja wydawała się zanikać... Aż do teraz. Aby wzmocnić swoje narzędzia wojny, Pariah pojmał każdego członka Ligi Sprawiedliwości i uwięził go w świecie stworzonym w odpowiedzi na najskrytsze marzenia i pragnienia poszczególnego herosa. Same planety zaczęły z kolei powoli pożerać ich najznamienitszych mieszkańców. Gdy Wonder Woman pisze nowy rozdział swojego życia, Pariah przeniósł ją do kontrolowanej przez siebie w pełni rzeczywistości - czy księżniczka Amazonek odnajdzie się w tym świecie?

Oto materiały promocyjne (w galerii znajdziecie dodatkowo okładki z odsłon Worlds Without a Justice League poświęconych Supermanowi i Green Lanternowi):

Worlds Without a Justice League: Wonder Woman - okładka

W rzeczonym one-shocie znajdzie się również poboczna historia utrzymana w konwencji noir, którą przygotowują Dan Watters i Brandon Peterson.

Komiks Worlds Without a Justice League: Wonder Woman zadebiutuje w USA 13 września.