Wonder Woman właśnie oddała Lasso Prawdy. Miała ku temu naprawdę ważny powód

W zeszycie Wonder Woman #785 tytułowa bohaterka oddała swoją najsłynniejszą broń, Lasso Prawdy. Doszło do tego tuż po śmierci matki Diany, królowej Hippolity; przypomnijmy, że zdarzenie to będzie miało olbrzymie konsekwencje dla Amazonek, o czym przekonamy się z kolejnych odsłon wydarzenia The Trial of the Amazons.

W nowym komiksie Wonder Woman dała sobie nieco czasu na to, aby przetrawić myśl o śmierci Hippolity. Koniec końców doszła ona do wniosku, że w chwili obecnej, zmagając się z traumą, jest zbyt niestabilna emocjonalnie, aby w dalszym ciągu korzystać z ikonicznego artefaktu. To właśnie wtedy przekazała go aktualnej królowej Amazonek, Nubii.

Jak się jednak okazuje, Diana oddała lasso także z innego powodu. Heroina doskonale zdaje sobie sprawę, że mogłaby wykorzystać przedmiot, aby relatywnie szybko odnaleźć prawdziwą oprawczynię własnej matki - w tym celu musiałaby jednak przesłuchiwać każdą z Amazonek z osobna, co mogłoby zrodzić brak zaufania i kolejne waśnie w i tak już podzielonej społeczności Temiskiry. Przekazanie lassa Nubii może być też dowodem szacunku dla nowej królowej i otwierać pole dla stworzenia sojuszu 3 plemion Amazonek.

Zanim jednak do tego dojdzie, kobiety Temiskiry szykują się na tytułowy proces, który docelowo ma pomóc odnaleźć morderczynię Hippolity.

