Iron Man we krwi wśród ciał i urwanych głów przyjaciół. Takich scen w MCU nie zobaczycie

Do sieci trafiła zapowiedź zeszytu Iron Man #18, nadchodzącej odsłony serii, w której tytułowy bohater po wystawieniu na działanie Mocy Kosmicznej dysponuje obecnie boską potęgą. Przypomnijmy, że nowe zdolności herosa niepokoją jego dawnych kompanów z Avengers i innych herosów; w poprzedniej części cyklu część z nich za pomocą specjalnych bomb próbowała zabrać Tony'emu Starkowi jego siłę, jednak protagonista przejrzał te zamiary i w przypływie gniewu zaczął zabijać zebrane na przyjęciu postacie.

Na liście jego ofiar znaleźli się: War Machine, Silver Surfer, Doktor Doom, Ludzka Pochodnia, Gargoyle, Frog-Man i Halcyon. W kolejnym komiksie będziemy mogli zobaczyć Iron Mana, który zda sobie w pełni sprawę z popełnionej przez siebie zbrodni i zapłacze nad losem zabitych. W jednej ze scen, której z całą pewnością nie zobaczylibyście w MCU, Stark znajduje się w otoczeniu ciał i oderwanych głów poległych.

Materiały promocyjne wyjawiają jednak, że Tony będzie chciał przywrócić zamordowanych do życia właśnie dzięki swojej boskiej mocy - zdradza to on w rozmowie z Patsy Walker. Spójrzcie sami:

Iron Man #18 będzie przedostatnią częścią historii, w ramach której heros mierzy się ze złoczyńcą Korvaciem. Już niebawem w jego życiu zajdą jeszcze większe zmiany; w Iron Manie #20 Stark oświadczy się Hellcat.

Iron Man #18 wejdzie na amerykański rynek już w najbliższą środę, 23 marca.