Eiza Gonzalez chce być nową Wonder Woman? Drobny gest aktorki zrodził lawinę spekulacji

DC/Instagram/Eiza Gonzalez

Kto zostanie nową Wonder Woman? Na to pytanie w tej chwili odpowiedzi nie zna nikt, może z wyjątkiem Jamesa Gunna i Petera Safrana. Przypomnijmy, że w niedawnym raporcie serwisu Variety na temat zakulisowych problemów filmu Aquaman i Zaginione Królestwo znalazła się także informacja, iż żaden z aktorów portretujących najważniejszych bohaterów w DCEU nie powróci do swojej roli - to dotyczy także ekranowej Amazonki, Gal Gadot.

Poszukiwanie jej ewentualnej następczyni trwa w sieci od dawna. Nie da się ukryć, że jedną z faworytek na tym polu jest znana m.in. z produkcji Godzilla kontra Kong, Bloodshot, Ambulans czy Baby Driver, Eiza González. Meksykańska aktorka zrobiła teraz coś, co z miejsca zrodziło falę spekulacji na temat jej chęci zagrania nowej Wonder Woman.

I tak świętujący dzień najważniejszej z superbohaterek Gunn zamieścił na swoim koncie na Instagramie następującą grafikę autorstwa Davida Fincha:

Post udostępniony przez James Gunn (@jamesgunn)

Do komiksowej pracy także na Instagramie nieoczekiwanie postanowiła odnieść się właśnie Gonzalez, która nie dość, że podała grafikę dalej, to jeszcze podpisała swój post słowami "To jest właśnie ten obraz". Już po chwili na jej koncie pojawiły się dziesiątki komentarzy, których autorzy dopytują aktorkę, jak rozumieć jej słowa i czy nie jest to jej deklaracja na temat chęci zostania nową Wonder Woman.

Cała sytuacja przerodziła się także na zwiększenie aktywności scooperów. Niektórzy z nich - choć przynajmniej na razie nie ma wśród nich sprawdzonych źródeł informacji - donoszą, że Gonzalez miała się już nawet spotkać z Gunnem.

Kto zostanie nową Wonder Woman? Typuje naEKRANIE.pl

Adria Arjona (30 lat) – Gwiezdne wojny: Andor, Morbius, Irma Vep