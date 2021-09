Wonder Woman pokazała, że Steppenwolfa można pokonać znacznie szybciej niż w filmie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Gdy po raz pierwszy usłyszeliśmy o tym, że głównym złoczyńcą filmu Liga Sprawiedliwości będzie Steppenwolf, opinie o takim obrocie spraw były wśród fanów mocno podzielone - przypomnijmy, że w komiksowym świecie DC antagonista przedstawiany jest najczęściej jako pomocnik Darkseida, nieustannie pozostający w cieniu swojego władcy. Choć ekranowi bohaterowie musieli solidnie się natrudzić, by pokonać przeciwnika, Wonder Woman właśnie dowiodła, że można to zrobić znacznie szybciej.

W zeszycie Justice League: Last Ride #5 tytułowi herosi i armia Amazonek starli się z Steppenwolfem i jego sojusznikami. Złoczyńca początkowo doskonale radził sobie na placu boju, zabijając kolejne kobiety i wykrzykując hasła o tym, iż "Apokolips niszczy wszelką nadzieję". Sęk w tym, że zaledwie kilka chwil później Wonder Woman przebiła jego ciało za pomocą miecza, uśmiercając wroga na miejscu.

Zobaczcie sami (w galerii znajdziecie także okładkę pierwszego zeszytu nadchodzącej miniserii Serving Up Justice: Featuring Serena Williams and Wonder Woman, w którym słynna tenisistka przywdzieje strój Amazonki):

Justice League: Last Ride #5 - plansze

Amerykańskie portale popkulturowe zwracają uwagę na to, że przynajmniej w ostatnich komiksach Steppenwolf nie jest większym wyzwaniem dla członków Ligi Sprawiedliwości - tylko na przestrzeni ostatniej dekady został przez nich uśmiercony aż 4 razy.