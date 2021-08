Wonder Woman - w średniowiecznej zbroi. Zabójstwo, które podzieli królestwa DC

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. DC COMICS

Wonder Woman dostała nowy kostium - czy może zbroję? - w nowej serii komiksowej Dark Knights of Steel, w której zobaczymy najbardziej rozpoznawalne i ikoniczne postacie ze świata DC w fantastycznym, średniowiecznym świecie, pełnym czarów i walk na miecze. Bohaterowie na miejsca akcji będą musieli potruchtać konno, a nie pojechać samochodem. Poza tym określenie "rycerz" przestanie mieć tylko metaforyczne znaczenie, jeśli chodzi o Batmana. W drugim numerze za to jest zapowiadane szokujące zabójstwo, które doprowadzi królestwa na skraj wojny.

Dark Knights of Steel #2 - Wonder Woman. Oraz znane już okładki i strony z pierwszego zeszytu.

Dark Knights of Steel - Wonder Woman

Nowy kostium nie różni się specjalnie od standardowego stroju Wonder Women, ale raczej jest jego inspirowaną światem fantasy wariacją. Poza tym możemy dostać jeszcze inną wersję, biorąc pod uwagę fakt, że na okładce do pierwszego numeru (drugi obrazek w galerii) jest ubrana w coś innego. Podoba wam się ten alternatywny kostium, a może woleliście ten z poprzedniego zeszytu?

Za scenariusz do Dark Knights of Steel odpowiada Tom Taylor, a za ilustracje Yasmine Putri.