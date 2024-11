Co dalej z kontynuacją Hobbs i Shaw? Wymijająca odpowiedź scenarzysty

fot. Universal Pictures

Luke Hobbs w serii Szybcy i wściekli pojawił się przy okazji 5. części. Grany przez Dwayne'a Johnsona antagonista, który potem dołączył do ekipy Dominica Toretto, stał się ulubieńcem fanów i otrzymał nawet dedykowany sobie i postaci Jasona Stathama spin-off pod tytułem Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw. Produkcja przyjęła się całkiem dobrze i zarobiła solidne pieniądze. Mimo konfliktu personalnego Johnsona z Vinem Dieselem, ten pierwszy powrócił na plan przy okazji Szybcy i wściekli 10. W podobnym okresie zapowiedziano też, że powstanie kolejny spin-off z tym bohaterem w roli głównej.

Na razie nie usłyszeliśmy w sieci wiele szczegółów na ten temat. Do całej sprawy w wywiadzie z The Hollywood Reporter odniósł się Chris Morgan, czyli scenarzysta ostatniego spin-offu z serii. Jaka jest przyszłość filmu w kontekście planów na kolejną, ostatnią część głównej serii?

To coś, o czym Universal Pictures musiałoby opowiedzieć. My rozmawiamy o tym, co się stanie, kiedy i jak. Inne przemyślenia zostawiam większym umysłom od siebie.

