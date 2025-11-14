To może być koniec kariery słynnego reżysera. Kradzież scenariusza i krytyka rządu

Fot. Materiały prasowe

Jak to się wszystko zaczęło? W centrum kontrowersji jest Gu Er, mało znany scenarzysta. Mężczyzna twierdzi, że napisał znaczną część fabuły Blossoms Shanghai. Choć w napisach końcowych podpisano go tylko jako montażystę przedprodukcyjnego, miał robić dosłownie wszystko, od wymyślania ważnych wątków po gotowanie posiłków. Ponoć Qin Wen, która jest oficjalnie podpisana jako scenarzystka serialu i jest ważną figurą w świecie chińskiej telewizji, spojrzała na jego szkice scenariusza, wprowadziła do nich kilka zmian i przedstawiła je jako własne. W dodatku w tym czasie Gu Er zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi, jednak nikogo na planie to nie interesowało, gdy zarzucali go coraz większą liczbą obowiązków.

Przez kilka lat Gu Er próbował na różne sposoby nagłośnić sprawę, jednak nikogo specjalnie nie interesowała. Dopiero w 2025 roku, dwa lata po premierze serialu, temat zyskał uwagę opinii publicznej, gdy mężczyzna stwierdził, że Qin Wen próbowała go wyrzucić z zespołu, ale Wong Kar-wai ponoć zainterweniował ze słowami: „To tylko kilka tysięcy juanów; jest asystentem i może też napisać scenariusz – to okazja”. To oburzyło wielu chińskich internautów, biorąc pod uwagę renomę i dobrą reputację filmowca w kraju. Część z nich zaczęła podważać autorytet Gu Era. Wtedy przeglądając jego profil na Weibo odkryto nagrania z planu Blossoms Shanghai, które łącznie trwały około godziny. Oczywiście, gdy tylko zaczęło się robić o nich głośno, zostały usunięte, jednak ich treść zdążyła wywołać ogromne kontrowersje.

Co było na kontrowersyjnych nagraniach?

Wong Kar-Wai na nagraniach ponoć wyśmiewał osoby z branży rozrywkowej, w tym współpracujących z nim aktorów. Qin Wen miała się na nich przyznać do korzystania z usług ghostwriterów i tego, że kilka głównych wątków fabularnych zostało w rzeczywistości napisanych przez Gu Era. Przypominamy, że za scenariusz do Blossoms Shanghai wygrała nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Telewizyjnym w Szanghaju. Inne nagrania ujawniły brutalne traktowanie członków ekipy przez reżysera; w jednym przypadku sam Gu Er został publicznie upokorzony przez filmowca. Wong Kar-Wai był na nich protekcjonalny i okrutny. Ponoć twórca hitu Spragnieni miłości żartował też o bootcampie dla młodych scenarzystów, których pracę możnaby wykorzystać, jednak doniesienia w tej kwestii są dość niejasne – czy nabijał się z kolegów po fachu, którzy wykorzystują w ten sposób młode talenty, czy może sam przyznawał się do winy.

Możliwe jednak, że gwoździem do trumny kariery Wong Kara-Waia w kraju nie będzie wszystko to, co opisaliśmy powyżej, a fakt, że wśród licznych nagrań są także dowody na to, że reżyser krytykował działania chińskiego rządu w trakcie pandemii koronawirusa. Filmowiec bardzo negatywnie wypowiadał się o Komunistycznej Partii Chin, co z pewnością nie spodobało się politykom. Jedną z jego najostrzejszych uwag było ponoć: „Tego rodzaju chaos zdarza się tylko w chciwym państwie monopartyjnym”.

Wong Kar-Wai może nie wyjść z tego kryzysu

Tak czy owak, nagrania zostały usunięte, gdy tylko zrobiło się o nich głośno w internecie. Sprawa wciąż jest też mało znana poza Chinami, więc badając tę sprawę, musimy korzystać z wielu źródeł, a czasem niektóre interpretacje są ze sobą sprzeczne, jak w przypadku komentarza o bootcampie dla młodych scenarzystów. Na razie jednak wygląda na to, że kariera Wong Kara-Waia jest w poważnych tarapatach.

Sam filmowiec nie wypowiedział się jeszcze w sprawie, ale oskarżeniom zaprzeczyła między innymi Qin Wen i kilka innych osób z ekipy filmowej. Na razie jednak większość internautów jest po stronie Gu Era po przejrzeniu nagrań. Możemy się też domyśleć, że rząd chiński prawdopodobnie też nie jest zachwycony komentarzami Wong Kara-Waia.