World of Warcraft: The War Within zabierze graczy do stolicy goblinów, a w Classic ponownie zwiedzimy Pandarię

fot. Blizzard

Na Warcraft 30th Anniversary Direct nie mogło zabraknąć World of Warcraft: The War Within. Przypomniano tam między innymi, że w kolejnej aktualizacji do gry trafi nowy obszar o nazwie Siren's Isle, który wypełniony będzie wrogami, aktywnościami i nagrodami do zdobycia.

Początek przyszłego roku ma zaś przynieść patcha 11.1, a w nim kolejny region. Tym razem będzie nim stolica goblinów, podziemne miasto Undermine. Znajdą się w niej dwie nowe głębiny, 1 nowe podziemia, a także rajd z 8 bossami, na którego końcu czekał będzie Gallywix. Ulice Undermine będziemy przemierzać za sterami nowego, bardzo szybkiego wierzchowca - pojazdu, który będzie można modyfikować.

World of Warcraft: The War Within - Undermine

Ujawniona roadmapa na rok 2025 zdradza, że w kolejnych miesiącach możemy liczyć między innymi na nowe zadania fabularne, wydarzenia i lochy. Na lato przyszłego roku zaplanowano zaś ujawnienie kolejnego dodatku z podtytułem Midnight. Już teraz zaś zdradzono, że gracze będą mogli posiadać w nim wirtualne domy.

fot. Blizzard

Dalszy rozwój czeka również wersję Classic. Niebawem wystartują serwery rocznicowe (w tym również hardkorowe), które pozwolą na świeży start w klasycznym World of Warcraft. Będą one otrzymywać regularne aktualizacje zawartości w tym samym czasie, aż do Burning Crusade Classic włącznie. Zapowiedziano też, że kolejnym rozdziałem w historii "klasyka" będzie Mists of Pandaria Classic. Premiera już w 2025 roku.