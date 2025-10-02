World of Warcraft: Midnight z edycją kolekcjonerską. Co znajdziemy wewnątrz pudełka?
Blizzard kontynuuje swoją tradycyje. Midnight to kolejne rozszerzenie do World of Warcraft, które otrzyma edycję kolekcjonerską. Niedawno ujawniono szczegóły dotyczące jej zawartości oraz ceny.
1 października odbyła się prezentacja Midnight Deep Dive, w której ujawniono szereg informacji na temat nadchodzącego rozszerzenia do World of Warcraft. Z wideo można dowiedzieć się więcej m.in. o fabule, lokacjach czy wirtualnych domach dla graczy. Z całym zapisem pokazu możecie zapoznać się poniżej.
Przy okazji zaprezentowana została także edycja kolekcjonerska World of Warcraft: Midnight. W jej skład wejdzie artbook, przypinka, replika Mrocznego Serca z podświetleniem LED, 3-dniowy wczesny dostęp, 30 dni czasu gry, a także cyfrowy pakiet Midnight Epic Edition. Ten ostatni, poza samym dodatkiem, obejmuje również dodatkową zawartość, taką jak wierzchowiec, dwa kosmetyczne zestawy pancerza czy przedmioty do ozdobienia wirtualnego domu. Cena kolekcjonerki wynosi 139,99 euro, czyli około 610 zł.
World of Warcraft: Midnight ma zadebiutować „przed 30 czerwca 2026 roku”. Niedawno pojawiły się jednak przecieki sugerujące, że premiera rozszerzenia odbędzie się 26 lutego przyszłego roku. Warto zaznaczyć, że jak na razie nie zostało to oficjalnie potwierdzone.
