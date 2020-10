World of Warcraft: Shadowlands - premiera opóźniona! Twórcy nie są jeszcze pewni nowej daty

Blizzard Entertainment

Już 27 października gracze mieli przenieść się do tytułowej krainy umarłych w World of Warcraft: Shadowlands, najnowszym rozszerzeniu do popularnej gry MMORPG od Blizzard Entertainment. Tak się jednak nie stanie, bo twórcy poinformowali o opóźnieniu daty premiery.

W oficjalnym komunikacie podano powód tego działania i jest on standardowy dla takich sytuacji. Twórcy przyznają, że potrzebują więcej czasu na dopracowanie dodatku, by zapewnił on graczom jak najlepszą i najbardziej dopracowaną przygodę. Jednocześnie dodają, że dodatkowym wyzwaniem była konieczność pracy z domu w czasie pandemii koronawirusa. Co ciekawe, jak na razie nie podano żadnej nowej daty premiery, bo deweloperzy nie są jeszcze co do tego pewni.

https://twitter.com/Warcraft/status/1311766412571049990

Jest jednak też w tym wszystkim pewna dobra wiadomość. Poinformowano, że już 13 października gra otrzyma tak zwany "pre-patch", czyli aktualizacje wprowadzającą pewne zmiany przed premierą dodatku. Wśród nich znajdzie się m.in. nowy, odświeżony system postępów (maksymalny poziom zostanie obniżony ze 120 do 60), startowa lokacja Exile's Reach czy dodatkowe opcje personalizacji postaci.

Internauci mają też pewne teorie odnośnie tego, kiedy Shadowlands może trafić na rynek. Serwis Wowhead przygotował zestawienie dat przedpremierowych aktualizacji i debiutów dodatków. Wynika z tego, że między tymi terminami było od 4 do 6 tygodni przerwy, co oznaczałoby, że do krainy umarłych trafimy 10 lub 24 listopada. Jak na razie jest to jednak wyłącznie spekulacja i trzeba czekać na oficjalne informacje.