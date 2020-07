The Last of Us: Part II to „mroczne Uncharted”. Zobacz szczery zwiastun gry

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

The Last of Us: Part II to bez wątpienia najgłośniejsza gra tego roku. O tytule tym było mówiono z wielu powodów i to właśnie m.in. na tym skupia się humorystyczny, szczery zwiastun tej produkcji. Sporo miejsca poświęcono tutaj problemom związanym z powstawaniem nowego dzieła Naughty Dog. Wspomniano m.in. o crunchu, czyli długich nadgodzinach, szczególnie w końcowej fazie projektu, a także o sporym wycieku danych. Przypominamy, że niedługo przed premierą do sieci trafiły długie fragmenty rozgrywki, a także istotne dla fabuły scenki przerywnikowe z pewnymi zwrotami akcji.

W materiale nie zabrakło też odniesień do późniejszych kontrowersji, takich jak review bombing, czyli skrajnie niskich ocen wystawianych tej produkcji przez użytkowników, którzy w ten sposób chcieli pokazać niezadowolenie z powodu pewnych decyzji twórców. Narrator kilkukrotnie zwraca też uwagę na wyjątkowo mroczną i przygnębiającą atmosferę w The Last of Us: Part II, nazywając tę grę m.in. "mrocznym Uncharted" oraz "niebywałym osiągnięciem technologicznym, po którym gracz czuje się jak kupa śmieci".

Ostrzegamy jednak, że w poniższym materiale znalazły się ogromne spojlery. Pamiętajcie o tym, jeśli planujecie zagrać w najnowszą grę studia Naughty Dog w najbliższym czasie.

The Last of Us: Part II jest dostępne wyłącznie na konsoli PlayStation 4.