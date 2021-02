World of Warcraft: Shadowlands z nowymi wyzwaniami dla graczy. Zapowiedziano dużą aktualizację

Blizzard

Na BlizzConline 2021 nie mogło zabraknąć zapowiedzi związanych z dalszymi planami rozwoju World of Warcraft: Shadowlands. Potwierdziły się te informacje, które nieco wcześniej wyciekły do sieci. Ubiegłoroczny dodatek do gry doczeka się dużej aktualizacji zatytułowanej Chains of Domination, w której wszystkie cztery Przymierza zjednoczą się w walce z potężnym Jailerem.

Na graczy czekać będzie sporo atrakcji - poczynając od nowej lokacji, Kothria, the City of Secrets, poprzez mega-loch Tazavesh, the Veiled Market, a na nowym, wymagającym raidzie kończąc. Co ciekawe, w tym ostatnim będziemy mieli możliwość zmierzenia się z samą Sylvanas Windrunner.

Chains of Domination wprowadzi też kilka wyczekiwanych rozwiązań. Aktualizacja pozwoli na przyzywanie wierzchowców w mrocznym The Maw (wcześniej można było korzystać tam jedynie z dwóch wierzchowców, które nie były łatwe do zdobycia), a także na latanie nad pozostałymi krainami z Shadowlands.

Poniżej możecie obejrzeć zwiastun nowej zawartości oraz panel poświęcony rozwojowi World of Warcraft: Shadowlands.