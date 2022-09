World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic - nowe wideo przedstawia proces powstawania słynnej sceny

fot. Blizzard Entertainment

Pod koniec tego miesiąca gracze będą mogli ponownie udać się do Northrend za sprawą World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic. Produkcja pozwoli ponownie przeżyć przygodę, która oryginalnie pojawiła się w rozszerzeniu z 2008 roku. Powrócą znane lokacje i lochy, a także możliwość wcielenia się w rycerza śmierci.

Twórcy postanowili przypomnieć fanom o zbliżającej się premierze i opublikowali wideo, w którym pokazują proces powstawania jednej z najsłynniejszych scen w historii popularnego MMORPG. Mowa o walce pod Wrathgate, czyli części fabularnej kampanii rozgrywanej w Dragonblight. Trwający około 9 minut materiał możecie obejrzeć poniżej.

World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic zadebiutuje 26 września na PC i dostępne będzie bez dodatkowych opłat dla wszystkich graczy posiadających aktywną subskrypcję.