Fani One Piece wciąż czekają na kolejne informacje dotyczące castingu. Na obsadzenie czekają ważne postaci: Nico Robin oraz Kureha, w którą na pewno nie wcieli się Jamie Lee Curtis. W między czasie dowiedzieliśmy się, że Mackenyu, który gra Zoro, będzie mieć wsparcie ze strony doświadczonych kaskaderów.

Do One Piece dołącza ekipa kaskaderów z Rurouni Kenshin

Mackenyu jest japońskim aktorem, który miał okazję zagrać w aktorskich adaptacjach mang takich, jak Fullmetal Alchemist, Rycerze Zodiaku, JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable czy Chihayafuru. Natomiast międzynarodową sławę przyniosła mu rola Zoro w One Piece od Netflixa. Wciela się tam w szermierza, który dołącza do załogi Słomkowego Kapelusza i wyrusza na poszukiwanie tytułowego skarbu wraz z Luffym i przyjaciółmi. Przy tym aktorze możemy oglądać najwięcej widowiskowej akcji w serialu. Dużo scen wykonuje sam przed kamerą. Według nowych doniesień przy scenach akcji będzie mu pomagać ekipa kaskaderów z serii filmów Rurouni Kenshin, które też powstały na podstawie mangi. Tam Mackenyu wcielał się w Enishiego Yukishiro. Dzięki tej roli został dostrzeżony przez szerszą widownię, ale też filmy doceniono za choreografię walk na miecze.

To może oznaczać, że Netflix chce, aby pojedynki na miecze wyglądały bardziej spektakularnie w One Piece. Sam Mackenyu na początku roku wspominał w jednym z wywiadów, że w 1. sezonie nie były one trudne i spodziewał się czegoś bardziej wymagającego. Ale dodał, że ma nadzieję na lepsze sceny w przyszłości. Niewątpliwie 28-letni aktor jest bardzo sprawny fizycznie, potrafi wykonywać niełatwe choreografie i ewolucje, a także posiada wysokie umiejętności szermiercze, które warto wykorzystać w pełni w serialu, który zyskał wielu fanów i pochwał ze strony krytyków.

Przypomnijmy, że do obsady 2. sezonu dołączyło kilku nowych aktorów. W serialu zobaczymy Calluma Kerra jako Smokera, Julię Rehwald, która wcieli się w Tashigi, Roba Collettiego, który zagra Wapola, a także Ty’a Keogha jako Daltona. Ponadto w nowej serii zagrają: Daniel Lasker (Mr. 9), Camrus Johnson (Mr. 5), Jazzara Jaslyn (Miss Valentine), a także David Dastmalchian (Mr. 3). Z kolei Werner Coetser wcieli się w Dorry’ego, zaś Brendan Murray w Brogy’ego. Clive Russell zagra Crocusa.

One Piece - nowi aktorzy w obsadzie 2. sezonu

Obecnie trwają prace na planie w RPA. Premierę 2. sezonu zaplanowano na 2025 rok.