Wszystko za życie - znamy los słynnego autobusu z filmu

fot. Paramount

Autobus z filmu Wszystko za życie trafi do muzeum zlokalizowanego przy uniwersytecie w Fairbank na Alasce. Przypomnijmy, że w czerwcu 2020 roku władze Alaski postanowiły go usunąć, ponieważ stanowił zagrożenie dla licznie przybywających do porzuconego pojazdu turystów, którzy gubili się w terenie lub zmagali się z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Kilka razy trzeba było przeprowadzać akcje ratownicze, a także doszło do paru śmiertelnych wypadków.

Autobus stał się sławny, dzięki filmowi Wszystko za życie. Opowiada on o Christopherze, który po ukończeniu studiów wyrusza w podróż i postanawia zamieszkać w opuszczonym pojeździe na pustkowiu. Obraz powstał na podstawie książki Jona Krakauera.

Corri Feige z Departamentu Zasobów Naturalnych powiedziała, że muzeum mogłoby przechować autobus bez pobierania opłat za jego oglądanie. W ten sposób uhonorowano by pamięć o zmarłym w nim młodym filozofie Christopherze McCandlessie, o którym jest książka.

Główną rolę w filmie z 2007 roku zagrał Emile Hirsch, a w pozostałych rolach wystąpili Marcia Gay Harden, William Hurt, Jena Malone, Catherine Keener, Vince Vaughn, Kristen Stewart i Hal Holbrook.