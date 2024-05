Wybrano już aktora do roli Booster Golda. Kiedy rozpoczną się zdjęcia do serialu?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Kiedy James Gunn zapowiedział oficjalnie projekty, które mają powstać dla nowego, kinowego oraz serialowego uniwersum z postaciami DC, czyli DCU, fani od razu wyłapali serial platformy Max, w którym główną rolę miałby odgrywać Booster Gold, popularny superbohater z komiksów. Od tamtego czasu nie zdradzono wiele szczegółów na temat produkcji, chociaż Chris Pratt, gwiazda Strażników Galaktyki i przyjaciel Jamesa Gunna, który jest faworytem wielu fanów do tej roli, nie wykluczył swojego udziału w serialu.

Superbohater pojawiał się już na małym ekranie zarówno w Tajemnicach Smallville jak i Legends of Tomorrow, ale na pełnoprawny występ trzeba jeszcze poczekać.

Booster Gold - wybrano już aktora

W sieci pojawiły się nowe informacje odnośnie produkcji, które należy traktować jako plotkę. Jedna z nich wskazuje na to, że zdjęcia do serialu będą kręcone od lipca tego roku. Zostało to potwierdzone przez wiarygodnego scoopera, którego informacje często się sprawdzały, czyli MyTimeToShineH, który stwierdził również, że rola została już obsadzona, chociaż nie wskazał na aktora, który ją dostał.