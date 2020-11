James Bond - najlepsze filmy wg krytyków. Podium Was poróżni; słaby wynik Spectre

MGM/Eon Productions

James Bond, jak zwykle zresztą, powraca i to w naprawdę spektakularny sposób. Już od 1 grudnia na platformie HBO GO będziecie mogli oglądać całą filmową serię o przygodach agenta 007, która obejmie aż 24 tytuły, od produkcji Doktor No z 1962 roku po mające premierę 5 lat temu Spectre. Mamy nadzieję, że ten fakt umili Wam okres przygotowywania się na przyszłoroczne Nie czas umierać.

Jednocześnie postanowiliśmy wyjść Waszym oczekiwaniom naprzeciw i zaprezentować najlepsze filmy o Jamesie Bondzie, uszeregowane według krytyków, których recenzje znalazły się w serwisie agregacyjnym Rotten Tomatoes. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że zestawienie obejmuje 25 produkcji; znalazło się w nim również uznawane za niekanoniczne Nigdy nie mów nigdy z 1983 roku.

Choć tytuły, które zajęły miejsca na podium, niespecjalnie zaskakują, kolejność wśród najlepszych może już Was poróżnić, podobnie jak relatywnie słabe rezultaty niektórych filmów z Spectre na czele. Koniecznie dajcie nam w komentarzach znać, czy zgadzacie się z listą - jeśli nie, co chcielibyście w niej zmienić?

James Bond - najlepsze filmy wg Rotten Tomatoes

25. Zabójczy widok (1985) - 38% pozytywnych recenzji w Rotten Tomatoes