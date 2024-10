Wyciek szczegółów fabuły Kapitana Ameryki 4. Ogromne spoilery!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Z plotkami i przeciekami na temat filmów Marvel Studios jest pewien problem. Sam Kevin Feige, szef Marvela, przyznał podczas promocji Deadpool & Wolverine, że niektóre informacje studio samo celowo wrzucało do sieci, aby zmylić widzów. Czy podobnie może być z wyciekiem szczegółów fabuły Kapitana Ameryki 4? Informacje pojawiły się najpierw na Reddicie, ale post został szybko usunięty. Osoba za to odpowiedzialna podobno była na niedawnym pokazie testowym, o którym mówili różni dziennikarze. Mimo to dziennikarze i scooperzy z dostępem do zakulisowych informacji twierdzą, że przeciek był prawdziwy. Film jest jednak w trakcie produkcji, dokrętki były rozbudowane, więc nie wiadomo, czy wszystko ostatecznie trafi na ekran. Pokazy testowe to nie jest finalny montaż oraz wiele scen jest niedokończonych.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat

Kapitan Ameryka 4- wyciek fabuły

Pomimo wszystko traktujemy to jako plotkę, w której znajdują się potencjalne spoilery. Podkreślamy, że nie jest to wyciek całej fabuły ani każdego szczegółu, lecz wybranych elementów przez osobę publikującą informacje.

Film ma rozpocząć się od pokazania misji Sama Wilsona (Anthony Mackie) oraz Joaquina Torresa (Danny Ramirez), którzy muszą zmierzyć się z grupą zwaną Serpent Society. Ich celem jest odzyskanie skradzionego metalu zwanego adamantium (z niego są zbudowane kości Wolverine'a). W tej części pojawia się czarny charakter zwany Sidewinder (Giancarlo Esposito), który jest ich przywódcą i ma zakładników. Sam w tej scenie walczy z postacią z złotymi nożami, która prawdopodobnie jest Cobra granym przez Setha Rollinsa. Superbohaterowie wygrywają, a Sidewinder ucieka, ponieważ — zgodnie z zapowiedziami — postać ta ma pojawić się później w innej produkcji MCU.

Następnie wspomniany jest montaż treningu Sama, Joaquina i Isaiaha Bradleya (postać z serialu Falcon i Zimowy żołnierz). Później Kapitan Ameryka zabiera ich do Białego Domu na wydarzenie zorganizowane przez prezydenta Thaddeusa Rossa (Harrison Ford). Tam Sam rozmawia z nim o założeniu nowych Avengers. Prezydent zorganizował to wydarzenie, aby zaprezentować światu metal zwany adamantium. W trakcie niespodziewanie Isaiah próbuje zabić prezydenta, co widzieliśmy w zwiastunie. Zostaje on złapany. Na nagraniach z monitoringu widać, jak patrzy na telefon, na którym można dostrzec serię świateł. One podobno zahipnotyzowały Isaiaha, który był pierwszym superżołnierzem, jeszcze przed Kapitanem Ameryką Steve'em Rogersem.

Sam i nowy Falcon, czyli Joaquin Torres, namierzają źródło, którym jest czarny charakter zwany Leader. Według opisu osoby odpowiedzialnej za wyciek wygląda on jakby nosił dziwnie skonstruowaną dużą czapkę w kształcie mózgu. Wiemy, że Leader ma specyficzny wygląd, a aktor zapowiadał, że jest to efekt charakteryzacji. Jego skóra jest lekko zielona, ale nie całkowicie, jak w komiksach.

Leader ujawnia, że Ross umiera. Prezydent zwrócił się do niego o pomoc, która okazała się skuteczna. Problem w tym, że jeśli ciśnienie krwi Rossa zbytnio wzrośnie, zmieni się w Czerwonego Hulka. Aby to utrzymać w ryzach, często je specjalne lizaki.

Na temat kontrowersyjnej Sabry niewiele wyjawiono w przecieku. To postać, która w komiksach jest izraelską superbohaterką, ale w filmie ma być pokazana inaczej. Czytamy, że na krótko dołącza do misji Sama i Joaquina. Razem udają się do firmy Stark Industries, gdzie poznają Amadeusa Cho. Nie wiadomo jednak, po co tam poszli.

Adamantium pochodzi z pozostałości gigantycznego Tiamuta z Eternals. W wyniku tego, w jakich rejonach znajdują się jego części, narasta polityczne napięcie pomiędzy Japonią a Stanami Zjednoczonymi. Z uwagi na działania Serpent Society Japonia uważa, że USA ukradło ich działkę adamantium. Kapitan Ameryka oraz Falcon mają zapobiec potencjalnemu wybuchowi wojny pomiędzy krajami. Podczas tej misji Joaquin zostaje ranny i trafia do szpitala. To tutaj mamy dostać cameo Bucky'ego.

Prezydent Ross odkrywa, że Leader manipuluje wszystkimi i chce skłócić światowych przywódców, którzy walczą o adamantium z Tiamuta. Thaddeus zorganizował konferencję prasową przed Białym Domem, ale w wyniku działań Leadera, na oczach świata prezydent zmienia się w Czerwonego Hulka i sieje zniszczenie. To scena, którą widzieliśmy w zwiastunie.

Leader jest pewny, że w starciu z Red Hulkiem zginie Kapitan Ameryka. Jemu jednak udaje się jakoś powstrzymać Rossa poprzez dźgnięcie go jednym ze skrzydeł swojego kostiumu. Szczegóły walki nie zostały opisane. Prezydent został umieszczony w więzieniu zwanym Raft, po tym, jak zgodził się wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Tam odwiedza go córka, Betty Ross, w którą ponownie wcieli się Liv Tyler.

Na koniec filmu ponownie widzimy Kapitana Amerykę i Falcona, którzy rozmawiają o tym, aby udać się do Wakandy po nowe skrzydła.

Scena po napisach pokazuje Leadera uwięzionego w Raft. Scena sugeruje, że Amadeus Cho także dostał serum Hulka i może się zmienić. Na koniec Leader mówi, że nadchodzi coś wielkiego i złego. Kontekst tej sceny dodał niezawodny Daniel Richtman — słowa odnoszą się do historii z World War Hulk, a Leader sugeruje, że stworzył więcej Hulków, którymi może kontrolować.

Osoba odpowiedzialna za wyciek narzeka, że wątek Isaiaha do niczego nie prowadzi i nie daje satysfakcji. Żadnego rozwiązania nie ma też poruszony wątek nowych Avengers.