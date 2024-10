Wyciekł zwiastun Daredevil: Born Agan. Kategoria wiekowa i data premiery ogłoszone!

Fot. Disney+

Na New York Comic Con odbył się panel serialu Daredevil: Born Again, podczas którego ogłoszono oficjalną datę premiery. Do tej pory wiedzieliśmy, że premiera odbędzie się w marcu 2025 roku, a teraz poznaliśmy konkretną datę: 4 marca 2025 roku. Na panelu pokazano zwiastun, który ponownie wyciekł do sieci. To ten sam trailer, który w lipcu zaprezentowano na San Diego Comic-Con i który również wtedy wyciekł.

Daredevil: Born Again - wyciek zwiastuna

Zobaczcie, zanim zwiastun zostanie usunięty!

Daredevil: Born Again - kategoria wiekowa

Oficjalnie ogłoszono, że serial będzie mieć kategorię wiekową TV-MA, czyli przeznaczony będzie tylko dla widzów dorosłych. Taką samą kategorię miał poprzedni serial Daredevil z 2015 roku. Charlie Cox w rozmowie z Colliderem zdradził, że w jednym z odcinków Matt Murdock używa wulgaryzmu w ważnej scenie, co nie miało miejsca w poprzednim serialu.

Podczas panelu Cox wyraził zadowolenie z nowego kostiumu, który w końcu ma wyrazistszą czerwień, przypominającą kolor z komiksów. Aktor ma nadzieję, że kiedyś jego strój otrzyma literki „DD”, jak w historii komiksowej.

Tak Vincent D'Onofrio mówił o serialu:

- Serial jest tak samo mroczny i pełen napięcia, jak ten pierwszy z Netflixa. Pracowaliśmy bardzo ciężko, żeby osiągnąć ten efekt. Jestem tym podekscytowany, bo najczęściej słyszę pytanie, czy będzie równie mrocznie jak w oryginale. Definitywnie tak – będzie mrocznie i zwariowanie. Robimy rzeczy, których wcześniej na Disney+ nie widzieliście.