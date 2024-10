Tom Holland musiał dochować ważnej tajemnicy w MCU. Chodzi o Roberta Downey Jr.

fot. materiały prasowe

Tom Holland ujawnił w najnowszym wywiadzie, że od jakiegoś czasu rozmawia z Robert Downey Jr. Wiązało się to z tym, że musiał utrzymać w sekrecie, że wiedział o jego powrocie do MCU jako Doktor Doom.

Tom Holland – nowy wywiad

Obecnie Holland przygotowuje się do powrotu do roli Spider-Mana w filmach Avengers: Doomsday, Spider-Man 4 oraz Avengers: Secret Wars. W nowym wywiadzie opowiedział o swoich przemyśleniach dotyczących przyszłości człowieka-pająka i własną ewolucją jako gwiazdy Marvel Studios. Wspomina o tym, że gdy podpisał kontrakt na pierwsze sześć filmów w MCU, jako szesnastolatek pozostawał na każde zawołanie swoich pracodawców. Obecnie jest inaczej, ma prawo wyrazić swoje zdanie i próbuje odnaleźć najlepszą drogę dla Petera Parkera w nadchodzących produkcjach.

Tom Holland wyznał, że Robert Downey Jr. był kluczową postacią w procesie ustalenia przyszłości dla Spider-Mana. Potwierdził też, że wiedział o powrocie gwiazdora do MCU jako Doktor Doom już od dłuższego czasu.

Dużo rozmawiam z Robertem Downey Jr., zwłaszcza na temat jego powrotu, co jest super ekscytujące. To była trudna tajemnica do utrzymania, ponieważ mam reputację kogoś, kto psuje wszystko i strategicznie nie współpracowałem z prasą.

Istnieją plotki, że relacja Petera Parkera z Victorem von Doomem będzie jednym z głównych wątków Avengers: Doomsday, co wynika z wieloletniej przyjaźni łączącej obu aktorów.