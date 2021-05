Wyciekły informacje na temat platformy gamingowej od Walmartu

Zdjęcie: Pixabay

Spór pomiędzy Apple oraz Epic Games to kopalnia wiedzy na temat funkcjonowania branży gier komputerowych. W trakcie monitorowania przebiegu sprawy redakcji The Verge udało się dotrzeć do wiadomości mailowej, w której Mark Rein, współzałożyciel Epic Games, ujawnił informacje na temat serwisu cloud gamingowego autorstwa Walmartu.

Platforma funkcjonowała pod nazwą roboczą Project Storm i była tworzona z myślą o urządzeniach mobilnych. Walmart miał zaprezentować tę prototypową technologię przedstawicielom Epic Games, aby pokazać, jak sprawdziłaby się w parze z Fortnite’em. Z prezentacji załączonej do maila wynika, że Walmart nie chciał od zera budować własnej biblioteki gier, jak robi to zespół odpowiedzialny za Google Stadia. Serwery zdalne miały obsługiwać zewnętrzne platformy, wśród których wymieniono Battle.net, Bethesda Launcher, Epic Games Store, Origin, Steam oraz Uplay. Gdyby serwis ujrzał światło dzienne w takiej odsłonie, funkcjonowałby na podobnej zasadzie, jak GeForce NOW.

Jeśli wierzyć współzałożycielowi Epic Games, Project Storm w swojej testowej wersji prezentował się niezwykle obiecująco:

Uruchomiłem demo Walmartu na smartfonie z Androidem (z podpiętym kontrolerem Xbox) i było to jak granie na PS4, wrażenia były lepsze niż podczas grania na Androidzie bądź iOS-ie – napisał w mailu z kwietnia 2019 roku Mark Rein.

Według Raina Walmart chciał zachęcić do korzystania z usługi m.in. poprzez sprzedaż klipsów do podłączenia kontrolera do telefonu w niezwykle niskiej cenie rzędu 2 dolarów. Wstępne plany zakładały uruchomienie testów beta usługi w czerwcu 2019 roku. Platforma miała funkcjonować na bazie platformy cloud gamingowej LiquidSky, którą Walmart wykupił w 2018 roku.

Ostatecznie nie doszło do startu nowej platformy w planowanym terminie. Według dziennikarzy The Verge, którym udało się dotrzeć do informatorów powiązanych z Walmartem, firma podpisała już umowy z kilkoma wydawcami oraz deweloperami na produkcję bądź udostępnianie gier dla Project Storm. Niestety, wybuch pandemii chwilowo wstrzymał prace wdrożeniowe nad tą usługą.