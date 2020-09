Wyciekły materiały promujące gogle Oculus Quest 2

Od kilku miesięcy po sieci krążyły plotki na temat kolejnego zestawu do wirtualnej rzeczywistości, nad którym pracuje zespół Facebooka. Nowy sprzęt miał być odświeżeniem linii Quest skierowanej do użytkowników zainteresowanych w pełni niezależnym sprzętem VR i jak się okazało, plotki te były prawdziwe. Ale nie potwierdzili ich przedstawiciele Facebooka, a informator, któremu udało się pozyskać materiały promocyjne korporacji.

I tak oto możemy przedpremierowo przyjrzeć się filmowi reklamującemu gogle Oculus Quest 2:

Podobnie jak pierwowzór, tak i Oculus Quest 2 będzie zestawem w pełni niezależnym, który do działania nie wymaga posiadania konsoli bądź komputera przystosowanego do odpalania wirtualnej rzeczywistości. Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon XR2 zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu w urządzeniach VR oraz AR. Poprzedni model korzystał ze smartfonowego Snapdragona 835, dlatego w kwestii wydajności możemy spodziewać się pewnego skoku jakościowego. W czym pomoże także zwiększenie liczby pamięci RAM z 4 GB do 6 GB.

Facebook przechwala się również, że nowy Quest wyświetli o 50% więcej pikseli niż jego pierwowzór i zapewni obraz o rozdzielczości zbliżonej do 4K. Użytkownicy otrzymają do dyspozycji także system dźwięku przestrzennego, technologię śledzenia ruchu dłoni oraz do 256 GB na przechowywanie danych.

Niestety, materiały promocyjne nie zdradzają wszystkich kluczowych informacji. Nie wiemy, z jaką częstotliwością będą pracować wyświetlacze, ile będzie ważyć Oculus Quest 2 oraz ile za niego zapłacimy. Pochwalono się za to poprawioną ergonomią użytkowania oraz wsparciem dla technologii Oculus Link, która pozwoli podłączyć gogle do komputera za pośrednictwem pojedynczego kabla USB-C.

Tak duży przeciek sugeruje rychłą premierę nowych gogli. 16 września odbędzie się konferencja dla deweloperów Facebook Connect, podczas której prawdopodobnie dowiemy się wszystkiego na temat tego urządzenia, łącznie z jego sugerowaną ceną oraz datą premiery.