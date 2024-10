Wycięty pocałunek z Deadpool & Wolverine. Zobaczcie wideo

Marvel

Reklama

Rob Delaney mógł mieć nieco więcej czasu ekranowego w Deadpool & Wolverine. Z filmu wycięto scenę, w której grany przez niego Peter odnalazł swoją drugą połówkę i pocałował się z B-15, w którą wciela się Wunmi Mosaku. Bohaterkę poznaliście wcześniej w serialu Loki. Prawdopodobnie jednak największą niespodzianką jest fakt, że na końcu klipu Peter siada na kanapie z dwoma wariantami Deadpoola. Wideo możecie zobaczyć poniżej.

Wycięty pocałunek z Deadpool & Wolverine [WIDEO]

Deadpool & Wolverine hitem w kinach i na VOD

1 października 2024 roku Deadpool & Wolverine trafił na serwisy VOD. Fandango at Home oficjalnie poinformowało, że film cieszy się większym zainteresowaniem od innych hitów tego lata i przewyższa je w sprzedaży jeśli chodzi o pierwszy dzień. Wymieniono takie produkcje, jak W głowie się nie mieści 2, Gru i Minionki: Pod przykrywką, It Ends With Us, Twisters czy Bad Boys: Ride or Die. Równie duży sukces produkcja osiągnęła w kinach, gdzie zarobiła ponad miliard dolarów, a seanse przez długie tygodnie cieszyły się zainteresowaniem widzów.

Najpotężniejsi mutanci Marvela

Zobaczcie, na którym miejscu znaleźli się Deadpool i Wolverine.

45. Cyclops - emituje energię z oczu.