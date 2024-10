Deadpool & Wolverine na VOD. Gdzie obejrzeć online?

foto. Marvel

Reklama

Na moment kiedy pyskaty najemnik Deadpool spotkanie się z Wolverinem czekaliśmy od dawna. Ryan Reynolds wymyślił sobie kiedyś, że skłoni Hugh Jackmana do tego by po raz kolejny wcielił się w rolę Logana. Zadanie wcale nie było takie łatwe, ponieważ australijski aktor ogłosił, że nie zamierza już grać Rosomaka w kolejnych produkcjach Marvela. Trochę to trwało ale aktor dopiął swego. Produkcja w której tych dwóch ikonicznych bohaterów przeżywają wspólną przygodę okazała się ogromnym kinowym hitem. W samej Polsce sprzedano na niego ponad 1,6 mln biletów. Film właśnie trafił do VOD, gdzie można go kupić.

Deadpool & Wolverine - gdzie oglądać?

Na tę chwilę Deadpool & Wolverine można znaleźć na różnych serwisach VOD, takich jak iTunes, Amazon Prime Video czy Rakuten. Jak wyglądają ceny?

Rakuten - zakup w jakości SD: 49,99 zł. W HD film kosztuje 56,99 zł.

Amazon Prime Video - zakup w jakości SD: 49,99 zł. W HD film kosztuje 54,99 zł.

iTunes - zakup w jakości SD, HD lub 4K - 54,99 zł.

Deadpool & Wolverine - fabuła

Po zawodowych rozczarowaniach i trwającym kryzysie wieku średniego, Wade Wilson teraz sprzedaje używane samochody. Odwiesił swój kostium superbohatera do chwili, gdy jego rodzina, przyjaciele i cały świat są zagrożeni. Stawką jest życie wszystkich, których kocha. Deadpool musi więc współpracować z niechętnym do tego Wolverine'em, aby walczyć o ich przetrwanie i ostatecznie o ich dziedzictwo.