Wyjątek - zwiastun nowego anime od Netflixa. To klimatyczny horror science fiction

fot. Netflix

Exception, którego polski tytuł brzmi Wyjątek, to nowe anime od Netflixa. Za produkcję odpowiadają studia Tatsunoko Production i Studio 5. Muzykę napisał zdobywca Oscara za film Ostatni cesarz - Ryuichi Sakamoto.

W oficjalnym opisie serialu możemy przeczytać, że w odległej przyszłości ludzkość została wypędzona z Ziemi i zmuszona do przeniesienia się do innej galaktyki. Zespół zwiadowczy zostaje wysłany na poszukiwanie planety, którą można poddać procesowi terraformowania. Załoga jest drukowana na biologicznej drukarce 3D, ale awaria systemu powoduje, że jeden z jej członków, Lewis, ulega deformacji. Gdy Lewis zwraca się przeciwko reszcie zespołu, w pogrążonym w przerażających ciemnościach statku rozpoczyna się odliczanie do końca misji.

fot. Netflix

Do sieci trafił zwiastun tego kosmicznego anime, które łączy w sobie gatunki sci-fi i horroru. Wyjawiono również, którzy angielskojęzyczni i japońscy aktorzy podłożą głos poszczególnym postaciom. Będą to: Nolan North / Chikahiro Kobayashi jako Lewis, Robbie Daymond / Takahiro Sakurai jako Mack, Ali Hillis / Yuko Kaida jako Nina, Eugene Byrd / Takanori Hoshino jako Oscar i Nadine Nicole / Atsumi Tanezaki jako Patty. Zobaczcie zapowiedź poniżej.

Wyjątek - zwiastun

Scenariusz napisał Hirotaka Adachi, a reżyserem anime jest Yuzo Sato. Za projekt postaci podpowiada Yoshitaka Amano.

Wyjątek - premiera anime 13 października 2022 roku na Netflix.