Czarna Pantera 2 - Winston Duke o tym, jak Namor będzie się różnić od Aquamana

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, którego reżyserem i współscenarzystą jest Ryan Coogler, trafi do kin w listopadzie. Wtedy zadebiutuje nowa postać znana z komiksów Marvela - Namor. W tego superbohatera wciela się Tenoch Huerta.

Fani komiksów Marvela i DC zastanawiają się, w jaki sposób Namor zostanie przedstawiony w MCU. Pod wieloma względami jest bardzo podobny do Aquaman z DC - m.in. obaj potrafią oddychać pod wodą i porozumiewać się z morskimi stworzeniami, posiadają nadludzką siłę, a także obaj są powiązani z Atlantydą. Winston Duke, który gra M'Baku, w wywiadzie dla Los Angeles Times zdradził, jak Marvel Studios chce odróżnić obu bohaterów od siebie. Przede wszystkim wskazuje na czynnik kulturowy.

W naszej wersji wydaje się to bliższe prawdy niż fikcji. W stylu MCU ugruntowaliśmy go w prawdziwej kulturze i tradycjach. Zobacie reprezentację Latynosów, która jest obecna wizualnie. Twórczość Ryana Cooglera w kinowym krajobrazie Marvela jest dziełem głębokiego poszanowania i połączenia z prawdziwymi rzeczami. Myślę więc, że wiele osób poczuje się reprezentowanymi.

Marvel, aby nadać wyjątkowego charakteru Namorowi, zmienił jego ojczysty kraj z Atlantydy na taki, który jest bardziej oparty na azteckim narodzie o nazwie Talocan.

Również Tenoch Huerta wypowiadał się w podobnym tonie o swoim bohaterze. Przyznał, że ta nowa wersja Namora jest odpowiedzią na obecne czasy i na to, jak ten świat się zmienił. Dodał, że dla niego było to naturalne i piękne. Stwierdził, że w tę rolę mógł wcielić się każdy latynoski aktor o brązowej skórze, ale to on ją dostał. Powiedział również, jak będzie wyglądać spotkanie między Namorem, a mieszkańcami Wakandy:

Zobaczycie ich w świetle… konfrontacji. Nie dogadujemy się. Ale na koniec okaże się, że mają wiele wspólnego, co jest zabawne. To portret tego, co dzieje się w Stanach z mojej perspektywy, między mniejszościami w tym kraju. Myślę, że w pewnym momencie musimy się połączyć i stworzyć coś innego.

Żaden z aktorów nie wspomniał o ewentualnych zmianach mocy Namora. Winston Duke dodał, że na planie panował między aktorami wzajemny podziw.

Do sieci trafił plakat z Czarnej Pantery 2 (wcześniej publikowaliśmy nieoficjalne zdjęcie tej grafiki). Znajdują się na nim Shuri, Nakia i Ramonda, które mają zamknięte oczy. W tle jest Czarna Pantera z widocznymi oczami, ale nie wiadomo, kto kryje się za maską. Nie musi to być T'Challa, w którego wcielał się Chadwick Boseman. Plakat znajduje się na początku galerii.

Czarna Pantera 2 - opis fabuły

Królowa Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) oraz Doro Milaje walczą o ochronę Wakandy między innymi przed Atlantydą króla Namora, która jest zagrożona przez śmierć króla T'Challi. Gdy mieszkańcy Wakandy próbują zaakceptować kolejny rozdział ich historii, bohaterowie muszą się zebrać, by z pomocą Nakii (Lupita Nyong'o) i Everetta Rossa (Martin Freeman) stworzyć nową drogą dla królestwa Wakandy.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - premiera w kinach 11 listopada 2022 roku.