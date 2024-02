Wynonna Earp powróci. Będzie filmowa kontynuacja serialu

fot. materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono, że jeszcze w 2024 roku Wynonna Earp powróci jako 90-minutowy film pod tytułem Wynonna Earp: Vengeance. Historia ma rozgrywać się jakiś czas po wydarzeniach z finału 4. sezonu. Projekt powstał dla amerykańskiego serwisu streamingowego Tubi. Prace na planie niebawem mają ruszyć w Calgary.

Wynonna Earp - co wiemy o filmie?

Nie ujawniono, które postacie mają powrócić, więc na ten moment można jedynie założyć, że Melanie Scrofano ponownie zagra tytułową bohaterkę z komiksów.

Przypomnijmy, że Wynonna Earp, to praprawwnuczka legendarnego Wyatta Earpa. W dniu 27 urodzin uruchamia się w niej zdolności wysyłania z powrotem do piekła wskrzeszonych dusz kryminalistów zabitych przez Wyatta. Oni ciągle jednak pojawiają się w rejonie Ghost River, z którego Wynonna nie może uciec z uwagi na pradawną klątwę, a jako że to tutaj jest jej dom, używając magicznego rewolweru zwanego Peacemaker broni go za wszelką cenę.

Serial stał się znany z dobrze napisanych, kompleksowych postaci i zabawnych dialogów oraz angażującej historii.