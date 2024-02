Diuna 2 - wstępne prognozy box office. Jakie otwarcie jest szacowane w kinach?

fot. Warner Bros.

Jak wygląda sytuacja filmu Diuna 2 na 3 tygodnie przed premierą? Prognozy box office na razie dotyczą tylko Ameryki Północnej.

Diuna 2 - box office

Według wstępnych prognoz Diuna 2 ma zanotować na tym rynku otwarcie na poziomie 65 mln dolarów plus, czyli minimum to podana kwota, ale wszystko wskazuje na to, że będzie ona większa. Jest to otwarcie większe niż 41 mln dolarów Diuny w czasach pandemii. Biorąc pod uwagę fakt, że premiera była równolegle ze startem w platformie streamingowej, od dwójki zdecydowanie oczekuje się o wiele więcej.

Informacje o przedsprzedaży biletów sugerują, że prognozy box office są zaniżone. Film sprzedaje się o wiele lepiej niż Oppenheimer. Eksperci porównywać nie chcą głębiej obu tytułów, bo jest zbyt dużo różnych czynników, ale pokazują jedną rzecz. Wstępne prognozy filmu Nolana wynosiły 40-50 mln dolarów, a ostatecznie otwarcie wyniosło 82,4 mln dolarów. Dlatego wielu analityków optymistyczniej sądzi, że Diuna 2 zaliczy 75-80 mln dolarów i więcej na starcie w Ameryce Północnej.

Jeszcze promocja będzie trwać 3 tygodnie, więc wynik otwarcie może znacznie ulec zmianie.