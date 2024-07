Pierwszy zwiastun filmowej kontynuacji Wynonny Earp. Melanie Scrofano powraca

fot. YouTube (Rotten Tomatoes TV)

Wynonna Earp powraca, tym razem w pełnometrażowym filmie, za którego nakręcenie odpowiedzialny jest Paolo Barzman. Melanie Scrofano ponownie wystąpi w tej roli. U jej boku zagra między innymi Tim Rozon czy Dominique Provost-Chalkley. Scenariusz do filmu napisała Emily Andras.

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun produkcji zatytułowanej Wynonna Earp: Vengeance. Produkcja zadebiutuje jesienią 2024 roku w amerykańskim serwisie Tubi. Sprawdźcie poniżej:

Wynonna Earp - co wiemy o filmie?

Przypomnijmy, że Wynonna Earp, to praprawwnuczka legendarnego Wyatta Earpa. W dniu 27 urodzin uruchamia się w niej zdolności wysyłania z powrotem do piekła wskrzeszonych dusz kryminalistów zabitych przez Wyatta. Oni ciągle jednak pojawiają się w rejonie Ghost River, z którego Wynonna nie może uciec z uwagi na pradawną klątwę, a jako że to tutaj jest jej dom, używając magicznego rewolweru zwanego Peacemaker broni go za wszelką cenę.

Serial stał się znany z dobrze napisanych, kompleksowych postaci i zabawnych dialogów oraz angażującej historii.